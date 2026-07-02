Meclis lokantasında ''cinsel istismar'' davasında karar

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer öğrencilere taciz iddiasıyla yargılanan sanıklara verilen cezalar belli oldu. Mahkeme, Durmuş Uğurlu'ya 6 yıl 16 ay 3 gün, Recep Seven'e 6 yıl 3 ay, Halil İlker Güner'e 1 yıl 16 ay 3 gün ve İbrahim Beşlioğlu'na 1 yıl 15 ay hapis cezası verdi.

TBMM’de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D. isimli öğrencinin, Meclis lokantasında görevli Halil İlker Güner'in kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 4 Aralık 2025’te Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan dört mağdurenin TBMM’de stajyer olarak bulundukları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından tacize uğradıkları iddia edildi.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tahliye edilmiş, itiraz üzerine yeniden tutuklanmışlardı

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde 9 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada tutuklu sanıklar Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu ve Recep Seven hakkında tahliye kararı verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme sanıkların yeniden tutuklanmasına hükmetmişti. Haziran ayında görülen duruşmada ise tutuklu sanıkların tamamı tahliye edilmişti.

TBMM Genel Sekreterliği ise olaya ilişkin açıklamasında, 20 Kasım 2025’te idari soruşturma başlatıldığını, aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 4 Aralık 2025’te görevden uzaklaştırıldığı bildirdi.

TBMM Genel Sekreterliğinin daha sonraki açıklamasında ise idari soruşturma sonucunda bir aşçı personelin devlet memuriyetinden çıkarılması, iki aşçının iş akdinin sonlandırılması; bir aşçı ve bir aşçıbaşı hakkında da disiplin cezası verilmesi yönünde teklif getirildiği duyuruldu.

Hazırlanan disiplin raporunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldığı belirtildi.