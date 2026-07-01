Büyükada’da korkutan yangın: Viranbağ Plajı’nda alevler yükseldi

3 saat önce

İstanbul Büyükada’da bulunan Viranbağ Plajı’nda çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Adalar ilçesine bağlı Büyükada’daki Viranbağ Plajı’nda, bugün (1 Temmuz 2026 Çarşamba), saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken, sağlık ekipleri de olası bir yaralanma veya dumandan etkilenme durumuna karşı bölgede hazır bekletildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürerken, emniyet birimleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.