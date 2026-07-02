Ankara’da NATO Zirvesi öncesi yoğun güvenlik: Vatandaşlar tepkili

3 saat önce

Türkiye’nin başkenti Ankara, yılın en önemli diplomatik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hazırlıkların son aşamaya geldiği NATO Liderler Zirvesi için kentte adeta kuş uçurtulmuyor. Zirvenin güvenliğini sağlamak üzere 56 bin güvenlik personeli görevlendirildi.

Dünya liderlerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılması beklenen zirvenin sorunsuz geçmesi için tüm önlemler alındı. Başkent Ankara, ileri teknolojiyle donatılmış modern bir kriz merkezinden saniye saniye takip ediliyor.

"Yerli Teknolojiyle Saniye Saniye İzliyoruz"

Zirveye yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgi veren Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, dijital altyapının önemine dikkat çekti.

“Kendi geliştirdiğimiz yerli ve milli cihazlar sayesinde, kriz merkezlerimizden şehirde yaşanan her gelişmeyi saniye saniye takip ediyoruz.” diyen Tandoğan, “Dijital altyapımızı bu süreç için tamamen üst seviyeye çıkardık. Zirve güvenliğinde 49 bini polis, 7 bini jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev alıyor." diye konuştu.

Önlemler Üst Seviyede: Vatandaşlar Bölündü

Güvenlik planı sadece kameralarla izlemekle sınırlı kalmıyor. Ankara genelinde her gün yoğun trafik denetimleri yapılıyor, kiralık mülkler ve araçlar üzerinde anlık kontroller gerçekleştiriliyor. Tedbirler, kamusal alanlardan park ve bahçelere kadar genişletilmiş durumda.

Ancak kentteki bu olağanüstü hareketlilik ve sıkı tedbirler, günlük yaşamı olumsuz etkilediği gerekçesiyle bazı vatandaşların tepkisini çekiyor.

Ankara sakini Samet Kamari, güvenlik önemlerine ilişkin şu ifadeleri kullanarak, tepkisini dile getirdi:

"Önlemler elbette gerekli ancak halkın günlük yaşamını bu kadar olumsuz etkilememeli. Hastası olan var, acil işi olan var. Şu an hastaneye geldim ve yollar kapalı olduğu için beklemek zorunda kalıyorum. Herkesin bir işi, gücü var; işe gitmek veya evine dönmek isteyenler zorluk yaşıyor. Büyük bir karmaşa ve yoğunluk yaratılmamalı. Tedbirlerin bu denli abartılmasını doğru bulmuyorum. Güvenlik sağlanmalı ama vatandaş da mağdur edilmemeli."

Gözler 7-8 Temmuz’da

Büyük bir merakla beklenen tarihi NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yetkililer, alınan tüm bu üst düzey önlemlerin, NATO üyesi ülkelerden başkente gelecek olan devlet başkanları ve üst düzey heyetlerin güvenliğini eksiksiz sağlamak amacıyla uygulandığını vurguluyor.