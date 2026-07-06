Diyarbakır'da 3 gündür aranıyordu; ölü bulundu

2 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 3 gündür aranan şahıs, çayın 5 kilometre ilerisinde ölü bulundu.

Çevriksu Mahallesi'nde 3 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında evden çıktıktan sonra haber alınamayan 36 yaşındaki Abdullah Yanık için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti.

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından Yanık, kaybolduğu yerin 5 kilometre ilerisinde bulundu.

Yanık'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Batman Çayı kenarında Yanık'a ait olduğu belirtilen bisiklet, balık ağı ile beyaz torba içerisinde balık bulunmuştu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.