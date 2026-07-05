11 ilde denize girmek yasaklandı

52 dakika önce

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Türkiye’nin 10 ilinde denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Marmara ve Karadeniz kıyısındaki 10 ilde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Valilikler ve kaymakamlıklar, yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle boğulma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Denize giriş yasağı uygulanan il ve ilçeler şöyle:

İstanbul (Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy)

Kocaeli (Kandıra)

Kırklareli (Demirköy)

Tekirdağ (Saray)

Samsun

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Zonguldak