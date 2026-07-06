Irak Yüksek Yargı Konseyi: 25 milyar dinar daha ele geçirildi

Yolsuzluk dosyası kapsamında ele geçirilen miktar 127 milyar doları aştı

1 saat önce

Irak Yüksek Yargı Konseyi, eski Petrol Bakanlığı Rafineri İşleri Müsteşarı Adnan Cumeyli davasında yürütülen soruşturma kapsamında; su şişeleri içine gizlenmiş 25 milyar dinar, 1 milyon dolar ve 5 kilogram altın ele geçirildiğini duyurdu.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından, bugün (6 Temmuz 2026 Pazartesi), yapılan açıklamaya göre tutuklu Müsteşar Adnan Cumeyli ve diğer şüphelilere yönelik devam eden operasyonlarda; 25 milyar Irak Dinarı, 1 milyon ABD Doları ve yaklaşık 5 kilogram altına el konuldu.

Takip sonucu ulaşılan bu meblağların, şüphelinin Tikrit’teki konutunda plastik su şişelerinin içine istiflenmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın başlangıcından bu yana ele geçirilen toplam varlıklara ilişkin güncel bilançoyu da paylaşan yetkililer, miktarın 127 milyar Irak Dinarı ve 24 milyon ABD Doları’na ulaştığını bildirdi. Ayrıca çok sayıda gayrimenkul, lüks araç ve ziynet eşyasına da el konulduğu kaydedildi.