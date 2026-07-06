Erbil, uluslararası ekonomi zirvesine ev sahipliği yapacak

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Kürdistan Bölgesi ile bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari bağları güçlendirmek amacıyla "Erbil, Türkiye ve Azerbaycan Dostluk Zirvesi" düzenlenecek.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Geylan Haci Said, iki gün sürecek organizasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Geylan Haci Said, zirvenin temel hedefinin ekonomik ilişkileri geliştirmek, lojistik ve ticari alanlarda güçlü bir koordinasyon mekanizması oluşturmak olduğunu belirtti. Zirveye üç taraftan yaklaşık 250 ila 300 iş insanı, ekonomi uzmanı ve üst düzey yetkilinin katılım sağlaması bekleniyor.

Azerbaycan’ın Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerini her alanda derinleştirme arzusunda olduğunu ve zirvenin bu stratejik ilgi doğrultusunda organize edildiğini vurgulayan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Said, zirve kapsamında özellikle üretim ve sanayi sektörlerine odaklanılacağı, bölgedeki yabancı yatırım hacminin genişletilmesi için yeni perspektiflerin ele alınacağı ifade edildi.

Geylan Haci Said’in açıklamasına göre zirvenin çalışma programı iki aşamadan oluşuyor. Birinci günde üst düzey toplantılar ve yeni ticari fırsatların tespiti üzerine odaklanan panel ve görüşmeler gerçekleştirilecek.

İkinci günde ise katılımcı ticari heyetlerin, bölgedeki özel sektör kapasitesini yakından gözlemlemek amacıyla Erbil’deki fabrikalara, üretim tesislerine ve tarihi mekanlara saha ziyaretleri yapması planlanıyor.

Bu hamle, Kürt iş insanları ile komşu ve bölge ülkelerindeki yatırımcılar arasında doğrudan iş birliği köprüleri kurma çabası olarak değerlendiriliyor.