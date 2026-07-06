Elektrik altyapısında büyük atılım: Runaki projesi yıl sonunda tüm evlere ulaşacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Umed Ahmed, yıl sonuna kadar Runaki projesinin bölgedeki tüm abonelerin hizmetine sunulacağını duyurdu.

Sözcü Ahmed, elektrik sektöründeki son istatistikleri ve Runaki projesindeki ilerlemeyi kamuoyuyla paylaştı.

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Umet Ahmed, elektrik şebekesine bağlı abone sayısında yaşanan büyük artışa dikkat çekti. Ahmed, "Mevcut kabine göreve başlamadan önce 1 milyon 400 bin olan elektrik abone sayısı, bugün itibarıyla 2 milyon sınırına yaklaşmış durumda." dedi.

Akıllı sayaç ve Runaki projesinde son durum

Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Ahmed, kısa bir duraksamanın ardından Runaki projesi çalışmalarının yeniden hız kazandığını belirtti.

Güncel verilere göre:

1 milyon 500 binden fazla aboneye akıllı sayaç kurulumu tamamlandı.

1 milyon 460 bin abone halihazırda Runaki projesinden yararlanmaktadır.

Bu rakam, Kürdistan Bölgesi’ndeki toplam elektrik abonelerinin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturuyor.

Yıl sonunda yüzde yüz tüm aboneler projeye dahil edilecek

Projenin uygulama sürecinde karşılaşılan zorluklara da değinen Sözcü Ahmed, "Proje her ne kadar bazı teknik ve mali engellerle karşılaşmış olsa da tamamlanması yönünde çok iyi bir mesafe katetti. Planlamalarımıza göre bu yılın sonuna kadar Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm elektrik aboneleri Runaki projesine dahil edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin elektrik sorununu çözmeye yönelik çabaları kapsamında, tüm bölgelere 24 saat elektrik sağlamak amacıyla "Runaki projesi" hayata geçirildi.

Söz konusu proje, başlangıçta Erbil ve Süleymaniye'nin birkaç mahallesinde başlatılmış, ardından diğer bölgelerde hayata geçirildi. Projenin temel amacı, özel jeneratörlere olan bağımlılığı azaltmak, akıllı sayaçlar aracılığıyla elektrik dağıtımını düzenlemek ve çevreyi korumak. Bu yılın sonuna kadar Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm vatandaşların bu hizmetten yararlanması hedefleniyor.