Ümit Kocasakal adaylığını açıkladı

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İstanbul Barosu'nun eski başkanları arasında yer alan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu seçimleri için adaylığını açıkladı.

İstanbul Barosunda faaliyet gösteren Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Önce Avukat Grubu ve İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu (İMAG) birleşerek "Cumhuriyetçi Güç Birliği" adıyla yeni bir oluşum kurduklarını duyurdu.

İstanbul Barosunun eski başkanları arasında yer alan Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın baro başkanlığı için çatı aday olarak belirlendiği ifade edildi.

Kocasakal bugün (9 Temmuz 2026) İstanbul Barosu seçimleri için adaylığını açıkladı.

Kocasakal, "Avukat yargının neresinde?" sorusuna yanıt vererek "Cumhuriyetçi Güç Birliği olarak adaylık açıklaması yapmak için bir aradayız. Baro sadece avukat için değil aslında belki daha da fazla yurttaş için var. Altını çizelim bir tartışma var biliyorsunuz, avukat yargının neresinde? Anayasanın 36. maddesindeki hak arama hürriyetinde avukat. Avukat, yurttaşın hak arama hürriyetinin vasıtası, güvencesi. Avukat aslında halkın içinde, baro da öyle. Avukatlık kanununda barolara sadece meslek sorunlarıyla değil, ama aynı zamanda temel hak ve hürriyetleri koruma kollama görevi de veriyor kanun" dedi.

"Türkiye bir hukuk devletidir demekle hukuk devleti olunmuyor. Hatta tam tersi gerçek bir hukuk devletinde sıkça bu vurgunun yapılmasına gerek kalmaz. Entübe, çoklu organ yetmezliğine doğru da gidiyor" şeklinde konuşan Kocasakal, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bir ülkede gereği mahkeme salonlarında ve sadece hukuka ve vicdana göre karar veren hakim tarafından değil de başka yerlerde ve önceden düşünülüp uygulamaya konuluyorsa o ülke hukuk devleti olmaz. Kimse kimseyi kandırmasın.''