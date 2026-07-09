Pakistan’dan ABD ve İran’a itidal çağrısı

33 dakika önce

ABD ile İran arasındaki gerilim yükselirken Pakistan Dışişleri Bakanlığı, taraflara itidal çağrısında bulunarak, bölgesel barış ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomasi vurgusu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarının ardından Washington ile Tahran arasındaki gerilim yeniden yükselirken, Pakistan taraflara itidal çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İran’a geçtiğimiz ay imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalmaları ve bölgesel barış ile istikrarı daha da zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Bölgede ortak barış hedefine ulaşmak için sürekli etkileşim, diyalog ve diplomasinin sürdürülmesinin alternatifi yoktur." ifadelerine yer verildi.

İslamabad yönetiminin çağrısı, ABD’nin İran’ı Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlemekle suçlamasının ve bu gece İran’ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirmesinin ardından geldi.

İran yönetimi de saldırılara karşılık olarak misilleme gerçekleştirildiğini ve Körfez ülkelerinde ABD ordusuna ait unsurların hedef alındığını açıklamıştı.

Ayrıca İran basını, söz konusu ABD saldırılarında 8 İran askerinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Trump da bugün yaptığı açıklamada, İran’ı bu gece çok sert şekilde vurduklarını ve bunu tekrar yapabileceklerini söylemişti.