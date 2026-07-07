Kürdistan Bölgesi'nde okullarda Kürtçe yazım kuralları yeniden düzenleniyor

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı, Kürtçenin yazım kurallarını düzenlemek ve standart hale getirmek amacıyla özel bir kitapçık hazırladı. Söz konusu çalışma, eğitim camiası ve öğretmenler arasında olumlu karşılandı.

Eğitim Bakanlığı, Kürt dilinin standartlaşması yolunda önemli bir adım olarak "Yazım ve Noktalama Özeti: Öğretmenler ve Yazarlar İçin Cep Kitabı" başlıklı bir çalışma yayımladı. Hazırlanan kitapçıkta, Kürtçe yazım kurallarına dair tüm ayrıntılar somut ve farklı örneklerle ele alınarak öğretmenlerin ve kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Bakanlığın bu girişimi, öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Uzman öğretmenler, bu çalışmanın Eğitim Bakanlığının attığı en stratejik adımlardan biri olduğunu vurgulayarak, kuralların eğitim kurumlarında eksiksiz bir şekilde uygulanması temennisinde bulundu.

Bu rehberin sadece öğretmenler için değil, günlük yaşamda doğru yazıma ihtiyaç duyan tüm vatandaşlar için temel bir kaynak niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Kürtçenin standartlaşması sürecinde kritik bir aşama olarak görülen bu proje, uzun yıllardır dil bilimciler arasında tartışma konusu olan yazım biçimlerine netlik kazandırıyor. Kitapçığın içeriği, alanında uzman dil bilimciler ve akademisyenler tarafından titizlikle hazırlandı.