Bir ülke karanlığa gömüldü: Elektrikler tamamen kesildi

2 saat önce

Derin bir ekonomik krizle boğuşan Küba’da ulusal elektrik sisteminin tamamen çökmesi sonucu ada genelinde büyük bir elektrik kesintisi meydana geldi. Yetkililer, elektriğin yeniden verilmesinin günler sürebileceğini belirtiyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre devlet şirketi Elektrik Birliği (UNE) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülke genelinde şebekenin tamamen devre dışı kaldığını duyurdu.

Açıklamada, "Ulusal Elektrik Sistemi'nde tam bir kesinti yaşandı. Nedeni araştırılıyor. Konuyla ilgili bilgilendirmeler devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Yaşanan bu son kriz, Küba'da altyapı yetersizliği ve ekonomik darboğazın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu arıza, yıl başından bu yana Küba'da yaşanan üçüncü büyük genel kesinti oldu. Son 24 ay içinde ise ada genelinde sistem sekizinci kez tamamen çökmüş oldu.

Eskiyen elektrik santralleri ve yakıt tedarikinde yaşanan ciddi sıkıntılar nedeniyle Küba halkı, uzun süredir günlük hayatı felç eden kronik elektrik kesintileriyle mücadele ediyor.