Özgür Özel: Yeni partinin ismi belli, logo çalışıyoruz

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, kurulması gündemde olan yeni partiye ilişkin ''İsim ve logo çalışıyoruz, şimdilik adına 'Yeni Parti' diyelim.'' dedi.

Özgür Özel, Sözcü TV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, yeni partiye yönelik ilk kez tarih vererek, ''Temmuz sonu ağustos başı gibi adım atılır, isim ve logo çalışıyoruz, genel kabul gören isim belli şimdilik 'Yeni Parti' diyelim.'' şeklinde konuştu.

Özel açıklamalarında, "20 Temmuz elbette bekleniyor biz hukuki mücadele de veriyoruz ama hepsinin bir iki haftalık işi var. Ondan sonra seçilmiş il başkanlarımızla konuşarak koordineli ve eş zamanlı şekilde ilerleyeceğiz" ifadelerini kulandı.

Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün darbeyle muhatap olan iktidar partisine baktığımda seçim sonuçlarına saygı duyan bir parti değil, CHP'nin başarılı belediye başkanlarını hapse atan bir parti görüyorum. CHP'nin kendi seçimlerine müdahale ettiklerini CHP'ye seçilmiş değil, atanmış bir yönetim getirdiklerini görüyorum. Şimdi darbeye muhatap olduğunuzda destek istemek önemli de milleti sokağa çağırmak önemli de siz darbeye çağırırsanız ne oluyor? Eğer sandık ortadan kalkıyorsa sokağa dökülmek meşru haktır. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi. Darbeye muhatap olanlar bugün sandığı ortadan kaldırmaya çalışıyor."