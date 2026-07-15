Netanyahu, Trump ile görüşmek üzere Washington'ı ziyaret edecek

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, yürüttüğü diplomatik temaslar çerçevesinde önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Washington’a gideceği bildirildi.

İsrail’de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin konuya yakın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı, yürüttüğü diplomatik temaslar çerçevesinde önümüzdeki cumartesi gecesi ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmek üzere Washington’a hareket edecek.

Kaynaklar, Netanyahu’nun, ABD’nin İran limanlarına yönelik yaptırımları yenilediği kritik bir süreçte Trump ile yüz yüze görüşmeyi hedeflediğini aktardı.

Görüşmenin takvimlendirilmesine yönelik diplomatik koordinasyonun sürdüğü, ancak buluşma tarihinin henüz resmiyet kazanmadığı ifade edildi.

Başbakanlık Ofisinin geçtiğimiz hafta da benzer bir girişimde bulunduğu fakat bu çabanın sonuçsuz kaldığı kaydedildi.

Netanyahu ile Trump arasındaki son resmi görüşme, geçtiğimiz 11 Şubat tarihinde Beyaz Saray Durum Odasında gerçekleştirilmişti.

İsrail medyasında yer alan analizlere göre Netanyahu’yu bu ziyareti ivedilikle gerçekleştirmeye sevk eden temel etken, 28 Şubat'ta İran ile yaşanan savaşın ardından iki müttefik arasında ortaya çıkan güven bunalımını aşmak ve ilişkileri yeniden rayına oturtmaktır.

Haberde, ABD Başkanı Trump’ın yakın çalışma ekibinde yer alan bazı nüfuzlu isimlerin, İsrail Başbakanı'nı kriz yönetimindeki öngörüsüzlüğü nedeniyle açıkça eleştirdiği ve Netanyahu’nun duruma ilişkin analizlerinin isabetsiz olduğunu vurguladıkları belirtildi.

Bu durumun, Washington-Tel Aviv hattındaki ilişkilerde dönemsel bir soğukluğa yol açtığı ifade ediliyor.