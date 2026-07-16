Hakan Fidan: Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, ''Savaşın, Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz." dedi.

Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’ya gitti. Burada Ukraynalı mevkiidaşı Andriy Sibiha ile bir araya gelen Fidan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, "Ukrayna halkının sergilediği dirayet ve dayanışmayı takdirle gözlemliyoruz. Yaşanan acıların son bulması millet olarak en büyük temennimizdir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi teyit etmek istiyorum. Son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Çatışmaların daha da şiddetlendiğini görüyoruz. Saldırılardan endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi, diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine yönelik güçlü mesajlar verildi'' diyen Hakan Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye olarak Ukrayna için önceliklendirilmiş ihtiyaçlar listesine yardımda bulunmaya devam edeceğiz. Savaşın Karadeniz'de taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ukrayna ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da derinleşmekte. Türkiye Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması için öncü ve etkin çabalarını bundan sonra da sürdürecektir.

Cumhurbaşkanımızın savaşın başından beri etkili bir tutumu var. Savaşın kazanını olmaz barışın da kaybedeni olmaz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tehdit altında olması meselesi savaşı başka boyuta taşıyor. İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum. Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti ve ticareti güvenlik hayati derecede önemli. Savaş devam ederken hem bizim hem BM'nin bir teklifi olmuştu.

İki alanı buradan ayıralım ve taraflar burada belli bir taahhütte bağlı kalsınlar. Asıl amacımız savaşın tamamen durdurulması. Bu mümkün olmuyorsa birkaç tane kritik alanda savaş moratoryum ilan edilebilir. Hedefler vurulmayabilir. Bu konudaki alternatif tekliflerimiz hala masadadır. Olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de güvenlik garantileri. Türkiye, deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Planlama çalışmaları yapılmakta."