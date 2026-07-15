Irak Başbakanı Zeydi: Bu tür saldırı girişimlerine asla göz yummayacağız

1 saat önce

Irak Başbakanı Ali Zeydi, dün akşam Erbil'e yönelik düzenlenen İHA saldırılarını şiddetle kınayarak, "Bu tür saldırı girişimlerine asla göz yummayacağız." dedi.

Koalisyon Güçleri tarafından dün akşam Erbil semalarında görülen 8 patlayıcı yüklü İnsansız Hava Aracı (İHA) etkisiz hale getirildi.

Ali Zeydi, Erbil’e yönelik düzenlenen saldırı girişiminin ardından sosyal medya hesabından Kürtçe ve Arapça mesaj yayımladı.

Ali Zeydi, X Platformu'nda yaptığı açıklamada, "Bu tür girişimler halkın iradesini ve direnişini yok edemez. Bu saldırılar toplumsal barışı bozmaya yönelik başarısız girişimlerdir." ifadelerini kullandı.

Zeydi, "Bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu tür saldırı girişimlerine asla göz yummayacağız." dedi.

Ali Zeydi, tüm ilgili güvenlik kurum ve kuruluşlarına Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri ile tam koordinasyon içinde çalışmaları için talimat verdi.

NE OLMUŞTU?

Erbil'de akşam saatlerinde İHA’larla saldırı girişimi gerçekleşti.

Kürdistan Terörle Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, ''Patlayıcı yüklü 8 İHA, Uluslararası Koalisyon Güçlerine ait savunma sistemleri tarafından havada tespit edilerek imha edildi.'' denildi.

Açıklamada, güvenlik sistemlerinin devreye girmesiyle saldırı girişiminin herhangi bir can kaybı olmadan engellendiği belirtildi.