Fransa'da 53 bin hane elektriksiz kaldı

3 saat önce

Fransa'da şiddetli fırtına nedeniyle evlerde ve araçlarda hasar oluşurken, 53 bin hanede elektrik kesildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün gece (16 Temmuz 2026) Fransa'nın farklı bölgelerinde şiddetli fırtına etkili oldu.

Fırtına ülkenin bazı kesimlerinde hasara ve elektrik kesintilerine yol açtı. Enedis elektrik dağıtım şirketinin verilerine göre, 53 bin hane elektriksiz kaldı. Bu durumdan özellikle Auvergne-Rhone-Alpes ve Nouvelle-Aquitaine bölgelerindeki haneler etkilendi.

Auvergne-Rhone-Alpes bölgesindeki Aubenas kentinde, yüzlerce aracın yanı sıra evlerin çatı ve pencerelerinde hasar oluştu. Yaklaşık 100 kişinin evlerinden tahliye edilerek acil barınma merkezine götürüldüğü kentte, en az 5 kişi yaralandı.

Aynı bölgedeki Loire vilayetine bağlı Saint-Etienne kentinde meydana gelen hortum, 2 kamyonun A72 otoyolu üzerine devrilmesine yol açtı.

Araç trafiği olumsuz etkilenirken, aynı vilayette itfaiye erleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 600'den fazla vakaya müdahalede bulundu.

Isere vilayetine bağlı Saint-Quentin-Fallavier kasabasında da şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar yerinden söküldü, elektrik direkleri yıkıldı ve evlerin çatıları fırtınanın etkisiyle uçtu.