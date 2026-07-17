İmralı Heyeti’nin Öcalan ile görüşeceği tarih belli oldu

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceği tarih belli oldu. DEM Partili Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ın 23 Temmuz'da İmralı adasına giderek Öcalan ile görüşeceği öğrenildi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Erol dün (15 Temmuz 2026) Mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelmişti. Meclisteki görüşmeye Pervin Buldan, Mithat Sancar, Faik Erol, Efkan Ala ve Abdullah Güler katıldı. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

AK Parti heyetini ziyaret eden heyet, dün sabah (15 Temmuz 2026) da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. İmralı Heyeti'nin Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Barış sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları ve temaslar sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Medyascope'dan Ferit Aslan'ın haberine göre; en son 24 Mayıs’ta İmralı adasında Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinin, önümüzdeki Perşembe günü (23 Temmuz 2026) İmralı adasına gitmesi bekleniyor.