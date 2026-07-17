Nasuh Mahruki tutuklandı

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Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alınan Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

AKUT’un eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış, Mahruki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahruki, bugün (17 Temmuz 2026) Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Mahruki, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahruki'nin tutuklanmasına karar verildi.