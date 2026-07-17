CHP'ye "mutlak butlan" kararı Yargıtay'da

2 saat önce

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında, "mutlak butlan" nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi.

BAM 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayının iptaline ilişkin açılan davayı karara bağlamıştı.

Davanın taraflarının karara yaptığı itirazlar üzerine Daire, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesine gönderdi.

Dava dosyasının, Yargıtay 3. Hukuk Dairesine gitmesinin ardından, temyiz incelemesi yapılacak ve CHP kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek.