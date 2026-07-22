Kerkük'teki Kürt öğrenci 12. sınıf sınavlarında Irak birincisi oldu

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Kerkük’te Kürtçe müfredatın işlendiği Şirin Lisesi öğrencisi Nivar Bahtiyar Adil, Irak genelinde düzenlenen 12. sınıf (lise bitirme) sınavlarında tam puan alarak Irak Eğitim Bakanlığı bünyesinde ülke birinciliğini elde etti.

Elde edilen tarihi başarının ardından Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı Alan Hama Said, yayımladığı tebrik mesajında Nivar Bahtiyar Adil’in yanı sıra ailesini ve eğitim camiasını kutladı.

Başarıdan duyduğu gururu ifade eden Bakan Said, dereceye giren öğrenciye eğitim yolculuğunda muvaffakiyetler diledi.

Mesajında Kerkük’te Kürtçe müfredatla eğitim gören ve mezuniyet hakkı kazanan tüm öğrencileri de tebrik eden Said; bölgedeki eğitim sürecinin zorlu şartlara rağmen sürdürülmesini sağlayan okul idarecilerine, öğretmenlere ve eğitim müfettişlerine teşekkürlerini iletti.

Kerkük ve idari olarak Kürdistan Bölgesi dışında kalan diğer tartışmalı bölgelerde Kürtçe eğitim, 2003 yılı sonrasında resmiyet kazanarak kurumsallaştı. Bu kapsamda anadilde eğitimin devamlılığını sağlamak amacıyla bölgede yüzlerce okul faaliyete geçirildi.

Yıllardır süregelen siyasi ve idari sınamalara rağmen varlığını koruyan Kürtçe eğitim kurumları, bölgedeki öğrencileri her yıl Irak Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 12. sınıf sınavlarına hazırlamaya ve başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor.