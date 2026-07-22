Ürdün, dört İran İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu

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Bölgede tırmanan askeri hareketlilik kapsamında Ürdün Silahlı Kuvvetleri, hava sahasını ihlal eden İran’a ait 4 insansız hava aracının (İHA) önlenerek düşürüldüğünü bildirdi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından 22 Temmuz 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamada, ülke hava sahasına yönelen tehditlerin başarıyla bertaraf edildiği kaydedildi.

Ürdün yerel basınında yer alan haberlere göre ülkenin güneyindeki stratejik liman kenti Akabe semalarında mühimmatların hava savunma sistemlerince imha edilmesi sırasında şiddetli patlama sesleri duyuldu ve şehirde alarm sirenleri devreye girdi.

Konuya ilişkin İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Akabe yönüne fırlatılan çok sayıda İran füzesinin takibe alındığı doğrulandı.

İsrail makamları, füze veya mühimmat kalıntılarının kendi topraklarına düşmemesi sebebiyle ülke genelinde siren çalınmadığını ve engelleme operasyonuna doğrudan müdahalede bulunulmadığını belirtti.

Aynı saatlerde İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars, başkent Tahran semalarında tespit edilen bir İHA'nın İran hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü aktardı.

Söz konusu askeri hareketlilik, Ürdün ordusunun benzer İHA tespiti ve imha operasyonlarını can veya mal kaybı yaşanmaksızın tamamladığını duyurmasından hemen bir gün sonra gerçekleşti.

Bölgedeki gerilimin, İran'ın son günlerde Körfez ülkelerinde konuşlu ABD askeri üsleri ile stratejik enerji tesislerini hedef alan saldırılarının ardından tırmandığı belirtiliyor.

Tahran yönetimi, bu operasyonların ABD'nin İran topraklarına yönelik daha önceki hava saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini savunuyor.