Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı yeni isimlerin ifadesine başvurulacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin bilgisine başvurma kararı aldığı bildirildi.

Bu çerçevede, gazeteci Fatih Portakal, sunucu Ece Üner, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter’in ifadelerinin alınması için adliyeye davet edilecekleri belirtildi.

Söz konusu isimlerin, yürütülen soruşturma dosyası kapsamında ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.