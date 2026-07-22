Irak Başbakanı Tahran ve Ankara yolcusu: Masada gaz ve su var

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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, Kürdistan Bölgesi'ne maaşlar ve petrol ihracatı konusunda güvence verirken, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin yarın İran'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Abudi, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Başbakan Ali Zeydi'nin yarın (23 Temmuz 2026) bakanlardan oluşan bir heyetle, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın resmi daveti üzerine Tahran'a gideceğini bildirdi.

Abudi'nin açıklamasına göre Zeydi'nin ziyaretinde, Bağdat ve Tahran arasındaki doğalgaz konusu Irak'ın yüksek çıkarları doğrultusunda masaya yatırılacak.

Toplantının bir diğer bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abudi, Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatına devam edilmesinin bölgedeki memur maaşlarının ödenmesi için bir güvence olduğunu vurgulayarak, Irak Hükümetinin petrol sahalarının güvenliğini sağlama sorumluluğunu üstlendiğini dile getirdi.

Dış ilişkiler ve bölgesel duruma da değinen Hükümet Sözcüsü, Irak'ın dünyanın odağında olduğunu, değişmez bir duruş sergilediğini ve uluslararası yükümlülüklerine saygı duyduğunu ifade etti.

Irak'ın bölgedeki mevcut gerilimi düşürmek adına diplomatik bir çözüm girişiminde bulunduğunu belirten Abudi, petrol ihracatı için alternatif güzergahlar bulunması amacıyla ABD ile çeşitli anlaşmalar imzalandığını da aktardı.

İç gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abudi, silahların devlet kontrolüne alınması konusunun tamamen iç mesele olduğunu, kararın yalnızca Bağdat'ta verileceğini ve başka hiçbir başkentte bu konunun görüşülmediğini vurguladı.

Hükümetin yolsuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ve siyasi tarafların da bu konuda Başbakan’ı desteklediğini belirten Sözcüsü, siyasi makamı ne olursa olsun hiç kimse için affın söz konusu olmayacağını altını çizdi.

Ekonomik konular ve yaklaşan ziyaretlere ilişkin detaylar veren Abudi, su meselesinin Başbakan’ın bu ayın sonunda Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretin ana gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.

Irak Hükümet Sözcüsü, Kalkınma Fonu’na ilişkin ise Irak Merkez Bankasının fon miktarına büyük katkı sağladığını ve birçok önemli ülkenin de katılım göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Son olarak çiftçilerin mali haklarına değinen Abudi, bu konunun hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını ancak bölgede yaşanan son gelişmeler nedeniyle ödemelerde gecikme yaşandığını aktardı.