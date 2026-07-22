2027 yılı hac kurası bugün çekiliyor

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Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi.

2027 hac organizasyonu için kura çekilişi bugün (22 Temmuz 2026) Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığında noter huzurunda yapılacak.

Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona erdi. Kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1 milyon 878 bin 46 kişi hac kurasına katılacak.

Suudi Arabistan, Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik kontenjan ayırdı. Hacı adayları, kura çekilişini canlı yayında takip edebilecek.

Kura heyecanının ardından sonuçlar e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca, adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek.

Kurada hak kazanan adayların kesin kayıtları, 30 Temmuz-18 Ağustos arasında yine e-Devlet üzerinden yapılacak.

Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor.

Dönüşler ise 20 Mayıs-15 Haziran arasında gerçekleşecek.