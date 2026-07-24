Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar’dan açıklama

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Erbil Uluslararası Havalimanında hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği bildirildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Kurdistan24'e bugün (24 Temmuz 2026) yaptığı açıklamada, insansız hava aracı (İHA) saldırılarının havalimanındaki uçuşları etkilemediğini söyledi.

Ahmed Hoşyar, uçuşların normal devam ettiğini ve mevcut uçuş programlarında herhangi bir değişikliğe gidilmediğini belirtti.

Erbil semalarında bu sabah hava unsurlarının tespiti üzerine Koalisyon Güçlerine ait hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Savunma sistemlerinin devreye girmesiyle 6 İHA hedefine ulaşamadan havada imha edildi.

İki gün önce de Erbil hava sahasında 6 İHA imha edilerek düşürülmüştü.

Bugün gerçekleşen son müdahaleyle birlikte, düşürülen toplam İHA sayısı 17'e yükseldi.