Amedi'de yeni adliye binasının yapımında son aşamaya gelindi

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Amedi ilçesinde idari hizmetleri geliştirmek ve hukuki süreçleri daha düzenli hale getirmek amacıyla yeni Amedi Asliye Mahkemesi binasının yapı devam ediyor. Çalışmaların aralıksız sürdüğü projede fiziki gerçekleşme oranı %75’i aştı.

Söz konusu proje, Başkan Mesud Barzani'nin bölge halkıyla gerçekleştirdiği toplantılar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçiriliyor.

Başkan Barzani’den Amedi Halkına Hediye

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amedi Kaymakamı Warşin Salman, "Bu bina, Başkan Barzani'nin bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Amedi halkına bir hediyesidir. Kürdistan Bölgesi Hükümeti bu ilçeye hizmet etmeyi sürdürüyor, bu adliye binası da vatandaşlarımızın üzerindeki büyük bir yükü hafifletecek." dedi.

Başkan Barzani’nin talimatıyla 1 milyar 700 milyon dinarı aşan bir bütçeyle yürütülen proje, iki katlı olarak tasarlandı ve tüm adli birimleri bünyesinde barındıracak.

Çağdaş standartlara uygun olarak inşa edilen bina; personelin, vatandaşların ve ziyaretçilerin işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Çalışmalarda Son Aşamaya Gelindi

Sorumlu mühendis Ferhad Muhammed ise Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Şu anda çalışmaların son aşamalarındayız ve projenin %75'ten fazlası tamamlandı. Amedi'deki adli hizmetlere yakışır bir bina olması için çalışmalar yüksek kalite ve modern standartlara uygun olarak yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Amedi’de Hizmet ve İmar Hamlesi Sürüyor

Amedi genelinde imar ve kalkınma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son 5 yıl içerisinde ilçede toplam maliyeti 415 milyar dinarı aşan 215 hizmet projesi hayata geçirilerek bölge için önemli bir dönüşüm sağlandı.

Bunun yanı sıra, ilçede farklı sektörlerde yürütülen onlarca hizmet ve stratejik projenin yapımı devam ediyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının yaşadığı sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşması ve ilçenin daha modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.