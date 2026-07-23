Erbil’de yaz festivali coşkusu: 200 girişimci ürünlerini sergiliyor

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Erbil Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yaz Festivali", Sami Abdulrahman Parkı’nda düzenlenen törenle kapılarını açtı. Toplamda 200’den fazla girişimci ve esnafın katıldığı festivalde, özellikle kadınların el emeği ürünleri ön plana çıkıyor.

Kürdistan Bölgesi Belediyeler ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, festivalin gençlere ve kadınlara yeni istihdam alanları yaratmak amacıyla tamamen "ücretsiz" olarak organize edildiği belirtildi. Festival kapsamında esnaf ve zanaatkarlar için 200’den fazla stant sağlanırken, etkinliğin birkaç gün boyunca devam etmesi planlanıyor.

Açıklamada, katılımcıların büyük bir kısmının yerli markalarını, el sanatlarını ve çeşitli ürünlerini sergileyen kadın girişimcilerden oluştuğu vurgulandı. Yaz sezonu nedeniyle parkı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken festival, kentin turistik cazibesine de önemli katkı sağlıyor.

Erbil Belediye Başkanı Karzan Hadi, açılış töreninde Kurdistan24’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu festivaldeki katılımcıların çoğunluğu kadın girişimcilerden oluşuyor. Belediye olarak her yıl farklı vesilelerle bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bu faaliyetler hem yeni iş imkanları yaratıyor hem de başkent Erbil'in turizm potansiyelini canlandırarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor."

Belediye Başkanı Hadi ayrıca, festivale yönelik yoğun ilgi nedeniyle birçok esnaf ve katılımcının sürenin uzatılması yönünde talepte bulunduğunu, daha fazla vatandaşın bu etkinlikten yararlanabilmesi için taleplerin değerlendirildiğini belirtti.

Gençlerin ve kadın girişimcilerin desteklenmesini, yerel üretimin teşvik edilmesini ve turizm sektörünün geliştirilmesini amaçlayan festival, katılımcılardan herhangi bir ücret alınmadan gerçekleştiriliyor.