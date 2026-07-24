90'dan fazla vekil CHP'den istifa etti, Yeni Parti kuruldu

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Özgür Özel ve 90'dan fazla vekil Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. İstifaların ardından Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi Türkiye İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığından alınan Özgür Özel ve 90'dan fazla vekil, CHP'den istifa etti.

İstifaların ardından Özel ve vekiller Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına teslim etti.

Partisinin 52’si görevden alınan 74 il başkanı, 39’uncu Olağan Kurultayda seçilen fakat mahkeme kararıyla görevden alınan PM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yönetim Kurulu üyeleri ve MYK üyeleriyle bir araya gelen Özel, son olarak dün (23 Temmuz) milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından 90’ı aşkın CHP milletvekilinin yeni partinin kurucular kurulu için imza verdiği öğrenildi.

Yeni Parti Kurucular Kurulu, bugün (24 Temmuz 2026) saat 14.00'te Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübünde bir araya gelecek. Kurucular Kurulu, ilk toplantısında genel başkan ve parti organlarını belirleyecek, ardından da Meclis yönetimini seçecek.