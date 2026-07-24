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Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan oyuncu Hazal Kaya, ''Ahbap'a 120 bin TL bağış yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum.'' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar aralarında AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur’un da arasında bulunduğu 28 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, bilgi sahibi olarak ifadeye çağırılan gazteci Fatih Altaylı, oyuncu Hazal Kaya, sunucu Özlem Gürses ve gazeteci Ruşen Çakır bugün (24 Temmuz 2026) ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Hazal Kaya savcılık ifadesinde, Haluk Levent’in 2020 yılında hasta çocuklara yönelik yardım nedeniyle kendisine telefonla ulaştığını belirterek, ''Benzer yöndeki faaliyetlerinden bahsetti ama somut bir yardım talebinde bulunmadı. Hem bu süreçte hem de sonraki süreçte kendisi ile hiç yüz yüze görüşmedim. Aynı şekilde telefonla da başkaca görüşmemiz de olmadı. Bu nedenle bir tanışıklığımız bulunmamaktadır.” ifadlerini kullandı.

Deprem zamanı amacının sadece yardım etmek olduğunu söyleyen Hazal Kaya, şöyle devam etti:

''O sırada Babala TV'nin canlı yayınını gördüğümde kendim yayına katılmak amacıyla yayının yapıldığı ofise gittim. Buraya gitmem konusunda herhangi birinin çağrısı veya yönlendirmesi olmadı. Oradaki beyanlarımız ve sonrasındaki süreçte şahsi sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar tamamen depremden zarar görmüş insanlara yardımcı olmak kastıylaydı. O dönemde hamile olduğum için çok duygusaldım zaten çok kısa bir süre sonra 11 Şubat tarihinde doğum yaptım ve sonraki süreçte bu tür etkinlik veya bir yayına katılımım söz konusu olmadı. Depremde birçok hamile kadın veya çocuk da etkilendiği için özellikle kendimi yardım etmek zorunda hissettim. Bu sebeple elimden geldiğince yardımlarda bulundum. Ahbap'a 120 bin TL bağış yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum.''

Güvenin zedelenmesi nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Kaya, ''Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu yönde ben de şikayet hakkımı gerekli olursa kullanacağım. Bu süreçte sadece Ahbap ve Babala TV'ye yönelik paylaşımlarım olmadı. Göçük altında kalan veya acil yardıma ihtiyacı olan insanların çağrılarına ilişkin de AFAD'ı etiketleyerek yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneğinin o süreçte kullanacağı çadırları Kızılaydan temin etmesi veya çeşitli kamu görevlilerinden destek içeren açıklamalar paylaşması bizde de o dönem bir güven duygusu oluşturmuştu ama geldiğimiz noktada bu duygumuzun ve bizim kamuoyu nezdinde bilinirliğimizin kullanılarak insanlardan bağış toplanmaya çalışılmasını topluma yapılan bir kötülük olarak değerlendiriyorum. Basından öğrendiğim kadarıyla savunmasında dayandığı hususları korkunç bir şey olarak buluyorum. Hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularının suistimal ederek yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir.'' şeklinde konuştu.