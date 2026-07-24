DEM Parti Sözcüsü Doğan: Çözüm yolunda hukuki belirsizlikler ortadan kalkmalı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki "Yasal Çerçeve" tartışmalarına değinerek, söz konusu düzenlemenin sürece kurumsal ve hukuki bir güvence kazandıracağını vurguladı.

Sözcü Doğan, bugün (24 Temmuz 2026) düzenlediği basın toplantısında "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ne ilişkin yürütülen çalışmalar, İmralı ziyareti ve Meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

İmralı Heyeti’nin Abdullah Öcalan ile yaptığı son görüşmeye değinen Doğan, kamuoyunda bir süredir tartışılan "hazır bir çözüm taslağının Öcalan’a sunulduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Doğan, "Yapılan görüşme, bu tür asılsız haberlerin önüne geçmiştir. Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un da belirttiği gibi, henüz siyasi partilerle paylaşılan yazılı bir taslak bulunmamaktadır." dedi.

Doğan, çözüm sürecinin spekülasyonlardan uzak, şeffaf ve hukuki bir zeminde ilerlemesi için bir "Çerçeve Yasa" hazırlığının son aşamasına gelindiğini duyurdu. Hazırlanan yasal düzenlemenin önemine dikkat çeken Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasa, sürecin sadece siyasi bir iradeyle değil, aynı zamanda kurumsal ve hukuki bir güvenceyle yürütülmesini sağlayacaktır. Hedefimiz, geniş bir siyasi uzlaşıyla bu taslağı Meclis gündemine taşımaktır. Çözüm yolunda atılacak bu adım, hukuki belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır."

Sürecin toplumsallaşması ve tüm siyasi aktörlerin katılımıyla ilerlemesi gerektiğini belirten Sözcü Doğan, DEM Parti Eş Genel Başkanlarının önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği başlatacağını açıkladı. Bu kapsamda, iktidar ve muhalefet fark etmeksizin Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerle temas kurulması planlanıyor.

Açıklamasında toplumsal barış vurgusu yapan Doğan, "Mesele sadece bir yasa meselesi değil, 86 milyon insanın eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşaması meselesidir. Yerel demokrasinin güçlendirilmesi, yargı reformu ve ifade özgürlüğü gibi başlıklar, bu bütünlüklü çözüm sürecinin ayrılmaz parçalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, silahların tamamen devre dışı kalması ve şiddetin yerini demokratik siyasetin alması için hukuki zeminin sağlamlaştırılmasının şart olduğunu ifade ederek, Meclisin bu tarihi fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.