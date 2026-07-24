Dokuzuncu Kabine döneminde yatırım hacmi 25 milyar doları aştı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Medya ve Enformasyon Ofisi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ekonomik altyapının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, bölgedeki yatırım sektörünün önemli bir büyüme kaydettiğini duyurdu.

Medya ve Enformasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yatırımcılara sunulan kolaylıklar ve sağlanan destekler sayesinde sektörün hızlı bir gelişim ivmesi yakaladığı belirtildi.

Açıklamaya göre yaşanan ekonomik canlanma neticesinde toplam 856 farklı proje hayata geçirildi. Bu projelerin değeri 25 milyar 298 milyon dolara ulaşırken; söz konusu yatırımların on binlerce kişiye istihdam alanı yaratması ve ekonomik çeşitliliği artırması bakımından kritik bir adım olduğu vurgulandı.

Projelerin dağılımı farklı sektörlere göre şu şekilde:

Konut Sektörü: Modern kentleşme ve nitelikli barınma ihtiyacı kapsamında, 102 proje hayata geçirildi.

Turizm Sektörü: Bölge turizminin uluslararası düzeye taşınması hedefiyle, 118 proje uygulandı.

Sanayi Sektörü: İthalatı azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla, 205 projeye lisans verildi.

Ticaret Sektörü: En fazla proje sayısına sahip olan bu alanda, 246 proje onaylandı.

Tarım Sektörü: Gıda güvenliğinin sağlanması ve çiftçilerin desteklenmesi adına, 30 proje gerçekleştirildi.

Eğitim Sektörü: Eğitim kalitesini artırmak amacıyla 73 projeye lisans verildi.

Sağlık Sektörü: Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında 47 hastane ve sağlık projesi hizmete girdi.

Modern bir yaşam standardı sunmak adına sosyal ve finansal alanlardaki yatırımlar ise şöyle:

Spor Sektörü: 150 milyon 552 bin 124 dolar değerinde 19 proje.

Hizmet Sektörü: 105 milyon 473 bin 482 dolar değerinde 10 proje.

Sanat Sektörü: 76 milyon 355 bin 538 dolar değerinde 3 proje.

Bankacılık Sistemi: Modernizasyon çalışmaları kapsamında 22 milyon 169 bin 784 dolar değerinde 3 proje.