Kürdistan Anti Terör: Düşürülen İHA'lar can kaybına yol açmadı

Erbil semalarında 5 İHA imha edilerek düşürüldü

1 saat önce

Kürdistan Anti Terör Birimi, Erbil semalarında imha edilen İHA'ların herhangi bir can kaybına neden olmadığını duyurdu.

Anti Terör Birimi tarafından bugün (24 Temmuz 2026) konuya dair yapılan açıklamada, sabah saat 09:32 ile 09:45 sularında Uluslararası Koalisyon Güçlerinin, Erbil hava sahasında 5 İHA'yı tespit ederek düşürdüğü bildirildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların Erbil ilinin batı bölgesinden fırlatıldığı bilgisine yer verildi.

Anti Terör, imha edilen İHA'ların herhangi bir can kaybına yol açmadığını ve durumun kontrol altında olduğunu teyit etti.