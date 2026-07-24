24 yıl sonra ana muhalefetten düşen CHP 5. sıraya geriledi

3 saat önce

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) sandalye aritmetiği de değişti.

Yeni Parti 91 milletvekiliyle Meclisin ikinci büyük partisi olurken, CHP’nin sandalye sayısı 44’e düştü.

Böylece CHP; Adalet ve Kakınma Partisi (AK Parti), Yeni Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) ardından Mecliste beşinci sıraya geriledi.

Bu tabloyla birlikte CHP 24 yıl sonra ilk kez ana muhalefet partisi konumundan düştü.

Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi ise Yeni Parti oldu.

Mevcut resmi tabloya göre CHP’nin 135 milletvekili vardı. Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye 90 vekilin geçmesiyle CHP’nin sandalye sayısı 44’e düştü.

Bu durumda yeni sıralama şöyle:

AK Parti: 277

Yeni Parti: 91

DEM Parti: 56

MHP: 46

CHP: 44

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsızlar: 11

HÜDA PAR: 4

Yeniden Refah: 4

Yeni Parti'nin 91 kurucu milletvekilinin listesi ortaya çıktı:

1 - Özgür Özel

2 - Ahmet Tuncay Özkan

3 - Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

4 - Ali Gökçek

5 - Ali Mahir Başarır

6 - Aliye Coşar

7 - Aliye Timisi Ersever

8 - Asu Kaya

9 - Aşkın Genç

10 - Ayça Taşkent

11 - Ayhan Barut

12 - Aykut Kaya

13 - Aylin Yaman

14 - Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

15 - Barış Karadeniz

16 - Bekir Başevirgen

17 - Bilal Bilici

18 - Burhanettin Bulut

19 - Bülent Tezcan

20 - Cavit Arı

21 - Cemal Enginyurt

22 - Cumhur Uzun

23 - Deniz Yavuzyılmaz

24 - Deniz Yücel

25 - Doğan Demir

26 - Ednan Arslan

27 - Elvan Işık Gezmiş

28 - Ensar Aytekin

29 - Evrim Karakoz

30 - Evrim Rızvanoğlu Emir

31 - Eylem Ertuğ Ertuğrul

32 - Fahri Özkan

33 - Fethi Açıkel

34 - Gamze Taşcıer

35 - Gizem Özcan

36 - Gökan Zeybek

37 - Gökçe Gökçen

38 - Gökhan Günaydın

39 - Harun Özgür Yıldızlı

40 - Hasan Öztürk

41 - Hikmet Yalım Halıcı

42 - İbrahim Arslan

43 - İsmail Atakan Ünver

44 - İsmet Güneşhan

45 - İzzet Akbulut

46 - Kayıhan Pala

47 - Mahmut Tanal

48 - Mehmet Salih Uzun

49 - Mehmet Tahtasız

50 - Melih Meriç

51 - Metin İlhan

52 - Murat Bakan

53 - Murat Çan

54 - Murat Emir

55 - Mustafa Erdem

56 - Mustafa Sarıgül

57 - Mustafa Sezgin Tanrıkulu

58 - Mühip Kanko

59 - Nail Çiler

60 - Namık Tan

61 - Nurhayat Altaca Kayışoğlu

62 - Okan Konuralp

63 - Orhan Sümer

64 - Özgür Ceylan

65 - Özgür Erdem İncesu

66 - Özgür Karabat

67 - Reşat Karagöz

68 - Seda Kaya Ösen

69 - Servet Mullaoğlu

70 - Seyit Torun

71 - Sibel Suiçmez

72 - Suat Özçağdaş

73 - Süleyman Bülbül

74 - Süreyya Öneş Derici

75 - Şeref Arpacı

76 - Tahsin Ocaklı

77 - Talat Dinçer

78 - Talih Özcan

79 - Tekin Bingöl

80 - Turan Taşkın Özer

81 - Türkan Elçi

82 - Uğur Bayraktutan

83 - Ulaş Karasu

84 - Umut Akdoğan

85 - Utku Çakırözer

86 - Ümit Özlale

87 - Veli Ağbaba

88 - Yaşar Tüzün

89 - Yunus Emre

90 - Yüksel Taşkın

91 - Zeynel Emre