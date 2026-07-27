Zaho’da dev proje: 16 bini aşkın ağaç toprakla buluşuyor

2 saat önce

Zaho Bağımsız İdaresi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Zaho Üniversitesi iş birliğiyle bölgenin ekolojik dengesini güçlendirmeyi hedefleyen geniş kapsamlı bir yeşillendirme projesini hayata geçirdi.

Kurdistan24 muhabiri Mehvan Mecid'in aktardığı bilgilere göre proje, Zaho Üniversitesi kampüs alanı içerisinde tahsis edilen 80 ila 90 dönümlük araziye toplam 16 bin 350 adet ağaç dikimini kapsıyor.

Söz konusu girişim, Zaho Bağımsız İdaresi’nin bölge genelinde yürüttüğü "1 Milyon Ağaç" vizyonunun stratejik bir parçası olarak öne çıkıyor. Birinci etabı başarıyla sürdürülen kampanya bünyesinde bugüne kadar 40 binden fazla ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki yıldır hazırlık çalışmaları yürütülen proje, uluslararası çevre standartlarına uygun biçimde icra ediliyor. Fidanların uyum sürecini güvenceye almak adına sahada ileri teknoloji sulama altyapısı kurulurken, ağaçların bakımı ve takibi için uzman bir ekip görevlendirildi.

Projede ağaç türü olarak bölge iklimine dayanıklı antep fıstığı ve zeytin fidanları tercih edildi.

Projenin sosyal boyutu kapsamında, bölge sakinlerinin yanı sıra yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler için sürdürülebilir istihdam alanları oluşturuldu. Sahada çalışan personelin iş güvenliği ve sağlık sigortaları Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) güvencesine alınırken, olası iş kazası ve sağlık sorunlarında tedavi süreçlerinin tamamen ILO tarafından karşılanacağı bildirildi.

Proje sahasının, Zaho Üniversitesi bünyesinde peyzaj düzenlemesi yapılmış modern bir kent ormanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve sosyal tesisleri içerecek olan alan hem öğrencilere hem de bölge halkına temiz ve estetik bir yaşam alanı sunacak.

Proje, Zaho'nun kent dokusuna estetik katkı sağlamanın yanı sıra hava kirliliği ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede kritik bir rol üstleniyor.