Afrin'in tarihi mirası için temizlik kampanyası

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Afrin’deki tarihi mekanlarda, kültürel mirası korumak ve bölgenin medeniyet yüzünü öne çıkarmak amacıyla gönüllü bir temizlik kampanyası düzenlendi.

Çok sayıda gönüllünün katılımıyla Afrin bölgesinde bulunan Nebi Huri Kalesi'ndeki tarihi tiyatroda temizlik çalışmaları başladı. Söz konusu kampanya Halep Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü, Afrin Tarihi Eserler Ofisi ve "Kuren ez-Zeytun" Derneği iş birliğiyle yürütüldü.

Gönüllü etkinliğe bölge sakinlerinin yanı sıra çok sayıda aydın, sanatçı, kanaat önderi ve gönüllü ekipler katıldı. Kampanya kapsamında, tiyatronun ve tarihi mekanların çevresinde yetişen zararlı ve kurumuş otlar temizlendi.

Arkeoloji araştırmacısı Zekeriya Huseri, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temel amaçlarının tarihi mekanların durumunu iyileştirmek, kadim özelliklerini korumak ve kültürel mirasın korunmasına yönelik toplumsal bilinci artırmak olduğunu belirtti.

Bu çalışma, tarihi eser kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında düzenlenen ikinci ortak adım olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz hafta da tarihi Ain Dara Tapınağı’nda benzer bir kampanya düzenlenmiş; aktivist ve gönüllülerin katılımıyla tapınak zararlı otlardan temizlenmişti.

Suriye krizinin devam ettiği yıllar boyunca Afrin bölgesindeki birçok tarihi mekan bombardımana, yağmaya ve ihmale maruz kalmıştı. Bu temizlik kampanyası da Afrin bölgesinin medeniyet kimliğini koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.