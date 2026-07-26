Hazar Gölü’nde gezi teknesi battı

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Elazığ’ın Hazar Gölü’nde gezi teknesinin batması sonucu 1’i çocuk 7 kişi cankurtaranlar tarafından sudan çıkartıldı.

Olay, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’nde meydana geldi. Göle açılan bir gezi teknesi kıyıdan uzaklaştıktan bir süre motor kısmından aldığı su nedeniyle battı.

Tekne içerisinde bulunan can yelekli 1’i çocuk 7 kişi büyük panik yaşarken, teknenin battığını gören cankurtaranlar hemen harekete geçti.

Can kurtaranlar jetski ile olay yerine ulaşarak suya düşen vatandaşları kurtardı.

Olayı anlatan Hazar Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Mehmet Bahçeci, "Çok şükür can kaybı yok. Kayıkta 6 yetişkin ve 1 çocuk misafirimiz vardı. Hepsi can yelekliydi. Buradaki cankurtaranlar tarafından kurtarıldılar. Çok şükür herkes iyi." dedi.