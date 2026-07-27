Ahbap soruşturması derinleşiyor: 13 yeni gözaltı

3 saat önce

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 13 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran da var.

Ahbap Derneğine yönelik soruşturma 8 yıl önce uçak kazasında kızını kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın kimsesiz kız çocukları için 60 milyon dolar değerinde kompleks bağışladığı ancak gayrimenkullerin bu amacın dışında kullanıldığı iddiasıyla şikayetçi olmasıyla başlamıştı.

Akın Gürlek'ten açıklama

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.

Gürlek'in aktardığına göre, soruşturma kapsamında "konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler" inceleniyor.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma dört ana başlık altında yürütülüyor. Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneğinin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma yaptığı ve bağışlardan önemli miktarda ödeme aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda Azim Yol İnşaat AŞ yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global AŞ yetkilisi Nejdet Kuy ile Hamle İnşaat AŞ yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik hakkında işlem yapıldı.

Ahbap satın alma müdürü hakkında işlem başlatıldı

Başsavcılık, Pegas Global A.Ş.'den dernek adına konteyner satın alındığını belirterek, Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldığını açıkladı.

Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar

Soruşturmada bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya'ya çok sayıda taşınmazın devredildiği tespit edildiği belirtildi. Açıklamaya göre Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlendi. Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak Başaran Holding AŞ sahibi Hüseyin Başaran, Power İnşaat A.Ş. yetkilileri Recep Demir ve Emre Saral, Koçsu Yapı AŞ yetkilisi Faruk Koç ile Orhan İnan hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan isimler

Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçlerinin de incelendiğini öğrenildi. Bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirtilen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmada ayrıca Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem tesis edildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek gözaltına alındı.

Bu arada, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu, gazeteci Uğur Dündar ve şarkıcı Hayko Cepkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.