Starlink Irak’ta resmi olarak hizmete girdi

3 saat önce

SpaceX bünyesinde faaliyet gösteren küresel uydu interneti sağlayıcısı Starlink, Irak’ı kapsama haritasındaki aktif hizmet bölgelerine dahil etti.

Starlink’in resmi web sitesinde yer alan kapsama haritasında Irak "aktif" olarak güncellendi. Bu gelişmeyle birlikte ülke genelindeki kullanıcılar, doğrudan cihaz siparişi vererek internet hizmetine abone olabilecek.

Süreç, Irak Medya ve Telekomünikasyon Komisyonu ile ABD merkezli şirket arasında varılan lisans anlaşmasının ardından resmiyet kazandı.

Yapılan sözleşmeyle uydu interneti altyapısının ülke sınırları içerisindeki yasal ve denetlenebilir çerçevesi belirlenmiş oldu.

Şirket tarafından yapılan teknik bilgilendirmede, sistemin ülke genelinde yüksek hızlı ve güvenli veri akışı sağlayacağı vurgulandı.

Projenin, özellikle karasal altyapı yetersizliği bulunan kırsal ve erişimi zor bölgelerdeki dijital erişim sorununa çözüm sunması hedefleniyor.

Öte yandan, Irak Medya ve Telekomünikasyon Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Beliğ Ebu Kelal, Irak Resmi Haber Ajansı’na (INA) yaptığı açıklamada, Starlink hizmetinin ülke genelinde resmen faaliyete geçtiğini doğruladı.

Söz konusu açıklama; kullanıcıların ilgili kurumlarca onaylanmış yönergeler doğrultusunda hizmetten yararlanabilmesi amacıyla, uydu internetinin Irak pazarına girişine yönelik aylardır sürdürülen teknik ve düzenleyici prosedürlerin ardından geldi.

Starlink’in Irak’taki saniye başına 100 megabit hızlı paketinin aylık abonelik ücreti ise 131.500 dinar olarak belirlendi.