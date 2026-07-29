Bugün Orta Doğu'da ne oldu?

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ABD ve Suudi Arabistan hava kuvvetleri, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü sabaha karşı düzenledikleri ortak operasyonla Irak’ın farklı vilayetlerinde Haşdi Şabi ile İran destekli gruplara ait çok sayıda mevzi, mühimmat deposu ve askeri üssü bombaladı.

Söz konusu operasyonun son 72 saat içinde Irak topraklarından Suudi petrol tesislerine ve bölgedeki ABD üslerine yöneltilen 30’dan fazla İHA saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Bu gelişme, bölgedeki güvenlik durumunu daha da tırmandırdı.

Haşdi Şabi: 10 Ölü, 2 Yaralı

Haşdi Şabi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Basra, Amirli, Ninova ve Kerbela’daki karargahlarının hedef alındığı, yalnızca Basra’da 10 mensuplarının hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Resmi tesislerine yönelik saldırıları "Irak'ın egemenliğinin açık ihlali" olarak nitelendiren Haşdi Şabi, durumun ülkenin güvenlik kurumlarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Öte yandan Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suudi Arabistan tarafından sunulan kanıtların acilen soruşturulması için güvenlik birimlerine talimat verdi.

Zeydi, Bağdat’ın ülke topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırı üssü olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini yineledi.

Eş zamanlı olarak, "Irak İslami Direnişi" adlı grup Suudi Arabistan’a düzenlenen saldırılarla bağlantısı olduğunu reddederek, söz konusu eylemlerin Irak’tan değil Yemen’den gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Grup ayrıca, Suudi Arabistan’ın Irak topraklarına yönelik her türlü askeri müdahalesine sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Riyad’dan "Meşru Müdafaa" Vurgusu ve Bağdat’a Çağrı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, hava operasyonlarının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile koordineli şekilde yürütüldüğü ve amacın Riyad’ın egemenliğini ve çıkarlarını korumak olduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, söz konusu grupları "terör milisleri" olarak tanımlayarak ülkesinin misilleme hakkını koruduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu ise devletin kendi güvenliğini sağlama konusunda taviz vermeyeceğini, uluslararası insani hukuk ve orantılılık ilkeleri çerçevesinde her türlü saldırıya sert yanıt verileceğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu, Irak Hükümetine topraklarının saldırı kaynağı olarak kullanılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.

Bu gelişmeler, Suudi hava savunma unsurlarının son iki gün içerisinde Doğu Vilayeti ve Riyad’daki petrol tesislerine yönelen çok sayıda İHA’yı imha ettiğini açıklamasının ardından yaşandı.

CENTCOM: Hedef Lojistik ve Mühimmat Depoları

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi savaş uçaklarının Irak’ın doğusunda (Basra, Babil, Kerbela ve Ninova) İran bağlantılı gruplara ait lojistik ve mühimmat depolama alanlarına nokta operasyonlar düzenlediğini açıkladı.

CENTCOM, bu grupların İran Devrim Muhafızları Ordusundan talimat aldığını ve yalnızca Şubat-Nisan 2026 tarihleri arasında ABD çıkarlarına yönelik 600’den fazla saldırı girişiminde bulunduğunu aktardı.

Askeri tırmanış, ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomatik müzakerelere fırsat tanımak amacıyla İran’a yönelik hava saldırılarını dört gün süreyle askıya almasının ardından geldi. Ancak bugünkü operasyonların bölgedeki geçici sükuneti sona erdirdiği belirtiliyor.

İran: Misilleme Uyarısı ve Doğrudan Temasın Reddi

İran Devrim Muhafızları Ordusu yayımladığı bildiride, "ABD güçlerinin çıkarlarımıza yönelik tehdit ve hareketliliği sürdüğü takdirde" saldırıların devam edeceğini bildirdi.

Tahran yönetimi aynı zamanda Washington ile doğrudan görüşme yapıldığı iddialarını yalanlayarak, mesaj trafiğinin yalnızca aracılar vasıtasıyla yürütüldüğünü açıkladı.

Bu açıklamalar yapılırken CENTCOM, Devrim Muhafızları güçlerinin Ürdün saatiyle gece 00.45’te Ürdün’deki bir ABD üssüne balistik füzeler fırlattığını duyurdu.

Ülkesel bazda Umman, tansiyonu düşürmek ve geçen haziran ayında imzalanan geçici ateşkes anlaşmasını yeniden canlandırmak için diplomatik girişimlerini sürdürse de son yaşananlar bu çabalar için en büyük sınav niteliğini taşıyor.

Ürdün 5 İran Füzesini Önledi

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, hava savunma ve radar sistemlerinin İran topraklarından Ürdün’e doğru fırlatılan beş füzeyi tespit ederek hava sahasında imha ettiğini açıkladı.

Ürdün ordusu, vatandaşlarının can güvenliğini tehdit edecek hiçbir eyleme izin verilmeyeceğini vurguladı.

Ürdün’deki söz konusu ABD üssü daha önce de hedef alınmış, 17 Temmuz’da gerçekleşen en ağır saldırıda iki ABD asker hayatını kaybetmiş, bir asker ise kaybolmuştu.

Kuveyt’ten Suudi Arabistan ve Körfez’e Tam Destek

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yayımladığı resmi bildiriyle, Irak topraklarından Suudi Arabistan’a yönelik İran destekli milisler tarafından sürdürülen İHA saldırılarını sert bir dille kınayarak, durumu "bölgesel istikrarı bozmaya yönelik beyhude bir çaba" olarak nitelendirdi.

Kuveyt, Riyad ile tam dayanışma içinde olduğunu ve BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca Suudi Arabistan’ın meşru müdafaa hakkının saklı bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın güvenliğinin Kuveyt ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenliğinden ayrılması imkansız bir parçası olduğu vurgulandı.

Ensarullah’tan ABD ve Suudi Saldırılarına Kınama

Yemen’deki Ensarullah Hareketi (Husiler) Siyasi Bürosu, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’a yönelik ortak operasyonunu şiddetle kınayarak saldırıyı "haksız, korkakça ve uluslararası hukuka aykırı" olarak tanımladı.

Husiler, Irak devletinin, ordusunun ve halkının bu saldırılara yanıt verme meşru hakkı olduğunu savundu.