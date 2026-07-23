Klimayı unutun! Japonya’dan 10 dakikada serinleten kabin

1 saat önce

Japonya'da, kullanıcılarını sadece 10 dakika içinde tamamen serinletmeyi vaat eden "kişisel serinleme kabini" piyasaya sürüldü.

Dünya genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgaları ve kırılan sıcaklık rekorları, yeni serinleme çözümlerini beraberinde getiriyor. Japonya'da termometrelerin 40 derecenin üzerini göstermesiyle başlayan aşırı sıcaklar, inovatif bir teknolojinin doğmasına öncülük etti.

10 Dakikada Vücut Isısını Düşürüyor

"Do Hiemon" adını taşıyan cihaz, aşırı sıcaklara maruz kalan kişilerin vücut ısısını hızla düşürmek amacıyla tasarlandı. Paslanmaz çelikten üretilen ve 2,1 metre yüksekliğinde olan kabin, sunduğu iklimlendirme yöntemiyle dikkat çekiyor.

Kullanıcılar kabine girdikten sonra yalnızca 10 dakikalık bir süre içinde vücut ısılarını normal seviyelere çekebiliyor. Bu süreçte kabin içi sıcaklık 15 dereceye kadar düşürülürken; kullanıcının baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine doğrudan 5 derece sıcaklığında soğuk hava püskürtülüyor.

Üreticiler, bu yöntemin sıcak çarpması ve ısıya bağlı bitkinlik belirtilerini standart bir klima veya vantilatörden çok daha hızlı hafiflettiğini vurguluyor.

Öncelikli Hedef: Fabrikalar ve Kamusal Alanlar

Yaklaşık 1,5 milyon yen (güncel kurla) satış fiyatına sahip olan cihazın saatlik çalışma maliyetinin ise oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Bireysel kullanımdan ziyade yüksek sıcaklık altında çalışılan fabrikalar, depolar ve yoğun kamusal alanlar cihazın öncelikli kullanım noktaları arasında yer alıyor.

Üreticiler, acil serinleme ihtiyacının doğabileceği bu alanlarda kabinin iş sağlığı ve güvenliğine önemli katkı sağlayacağını öngörüyor.