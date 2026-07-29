Mardin'de 2 aile arasında kavga: 8 yaralı

3 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam (28 Temmuz 2026) Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada F.T. (29), Ö.F.M. (16), T.S. (38), A.S. (18), O.S. (40), Ö.T. (24), B.M. (39) ve M.T. (31) yaralandı.

Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından 9 şüpheli gözaltına aldı.