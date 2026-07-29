Husilerden ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak saldırısına kınama

3 saat önce

Yemen’deki Ensarullah Hareketi (Husiler) Siyasi Bürosu, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak topraklarına yönelik düzenlediği ortak hava operasyonunu kınadı.

Siyasi Büro tarafından 29 Temmuz’da yayımlanan resmi bildiride, gerçekleştirilen operasyon "hukuk dışı ve haksız bir müdahale" olarak nitelendirildi.

Saldırının uluslararası hukuk ve normları açıkça ihlal ettiği belirtilen açıklamada; Irak Hükümeti, silahlı kuvvetleri ve halkının bu meşruiyetsiz eyleme karşı cevap verme hakkının saklı olduğu vurgulandı.

Misilleme Gerekçesi: İHA Saldırıları

Söz konusu kınama ABD ve Suudi Arabistan’ın, Irak’ın farklı vilayetlerinde bulunan Haşdi Şabi’ye ait askeri noktaları, mühimmat depolarını ve lojistik merkezlerini hedef almasının ardından geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, hava operasyonlarının son dönemde Irak sınırları içinden Suudi petrol tesislerine ve bölgedeki ABD üslerine düzenlenen 30’u aşkın İHA saldırısına yanıt olarak gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Haşdi Şabi: Egemenlik İhlali

Hava bombardımanlarının ardından açıklama yapan Haşdi Şabi ise resmi askeri unsurlarının hedef alınmasının Irak’ın devlet egemenliğini doğrudan ihlal ettiğini ve ülkenin güvenlik mimarisine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.