Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları

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Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ile Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya’nın Kumluca ilçesindeki yangın kontrol altına alındı, Alanya’da ise bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor. İlçeye bağlı Tıfıllar Mahallesinin sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Edremit’e bağlı Altınoluk Mahallesinde başlayan yangın nedeniyle 210 konut tedbir amacıyla tahliye edildi.

Seydikemer’de yer yer alevlenmeler sürüyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki yangın, 29 Temmuz günü saat 07.45’te Bayır Mahallesindeki zirai alanda başladı. Rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Muğla Valiliğinin açıklamasına göre yangına 25 hava aracı, 410 kara aracı ve 1141 personelle müdahale edildi.

Altı mahallede risk altında bulunan 408 ev tedbir amacıyla boşaltılırken, 703 kişi ile yaklaşık 100 hayvan güvenli bölgelere taşındı. Yangında 50’den fazla yapı zarar gördü. Alevlerin Seydikemer Devlet Hastanesine yaklaşması üzerine hastanedeki 45 hasta çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

Fethiye’de 10 helikopter ve 3 uçakla müdahale

Muğla’daki bir diğer yangın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

Kumluca yangını kontrol altında

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesinde çıkan orman yangını, ekiplerin gece boyunca süren müdahalesi sonucunda sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangında yaklaşık 50 hektarlık alan ile 15 hanenin zarar gördüğünü açıkladı. Yangının yerleşim alanlarına ulaşması üzerine 50 ev tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Yangından etkilenen hayvanlar tedavi edildi

Kemer Arama Kurtarma ekipleri ve hayvanseverler, Kumluca’daki yangından etkilenen hayvanları bölgeden çıkardı. Alevlerden ve yoğun dumandan etkilenen hayvanlar veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekimler, kurtarılan hayvanların durumlarının stabil olduğunu ve yakından takip edildiklerini bildirdi.

Alanya’da bazı evler tahliye edildi

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu söyledi. Yangın bölgesine yakın bazı evler ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaş yangını büyük ölçüde kontrol altında

Antalya’nın Kaş ilçesinde 28 Temmuz’da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

İzmir’de Bornova yangını kontrol altında

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale’de iki yangında kontrol sağlandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, bir dozer ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Ayvacık’taki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı.

Yalova’daki yangın kontrol altına alındı

Yalova’nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personel müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Aydın’da üç hektar zeytinlik zarar gördü

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Sarıcaova Mahallesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık üç hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.