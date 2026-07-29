Adıyaman’daki orman yangınında 1 kişi tutuklandı

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Adıyaman’da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan bir şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

27 Temmuz'da Adıyaman- Kahta kara yolu Ali Dağı ormanlık alanında yangın çıkmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibi, su tankeri, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürülmüş, olayda birçok ağaç zarar görmüştü.

Jandarma ekiplerince yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayla ilgili bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.