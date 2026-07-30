Bölgede tansiyon yükseldi: Petrol fiyatları uçtu

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Geçen hafta sert düşüş yaşayan petrol fiyatları, Orta Doğu'da saldırıların yeniden başlamasıyla yön değiştirdi ve varil başına 90 doların üzerine çıktı. Bölgeden enerji akışına ilişkin endişeler yatırımcıları yeniden tedirgin etti.

ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta İran destekli gruplara saldırı düzenlediklerini açıkladı. İran ise bölgedeki ABD askeri hedeflerine füze fırlattığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli gruplar, salı günü Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Bu saldırı, grubun Kızıldeniz'de Suudi deniz taşımacılığına abluka ilan etmesinden bu yana gerçekleştirdiği son saldırı oldu.

Abluka tehditleri küresel petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Ancak ABD ile İran arasında birkaç gün boyunca kapsamlı çatışmalar yaşanmamasıyla birlikte bu hafta fiyatlar bir miktar gerilemişti.

Küresel gösterge olan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'den fazla artarak 90 dolara yükseldi. Bu fiyat eylül teslimatlı kontratlar için geçerli. Ekim teslimatlı Brent petrol ise yaklaşık yüzde 6 yükselişle varil başına yaklaşık 87 dolara çıktı.

New York Times’ta yer alan habere göre; ABD ham petrol göstergesi olan Batı Teksas (WTI) petrolünün varil fiyatı yaklaşık yüzde 7 yükselerek 88 dolar seviyesine ulaştı.

Petrol fiyatları son dönemde gördüğü zirvelerden geri çekilmiş olsa da savaşın başlamasından bu yana yüzde 20'den fazla yükselmiş durumda.

Yatırımcılar ve analistler, normal şartlarda dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği, İran ile Umman arasındaki dar su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatlarda yaşanan aksamaları yakından izliyor. Bu güzergah petrol ve doğal gaz ticareti açısından kritik öneme sahip bulunuyor.

Küresel borsalar karışık seyrediyor

ABD'de işlemlerin başlamasıyla birlikte S&P 500 endeksi hafif geriledi. Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ve faizlerin sabit bırakılması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) kararını bekliyor.

Yapay zeka yarışında teknoloji şirketlerinin aşırı harcama yaptığı endişeleri nedeniyle son dönemde satış baskısı yaşayan Asya borsalarında ise karışık bir görünüm hakimdi.

Çin endeksleri sınırlı yükseliş kaydederken, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 6 düştü. Japonya'da Nikkei endeksi ise günü yüzde 1,5 kayıpla tamamladı.

Avrupa'da ise bölgenin en büyük şirketlerini takip eden Stoxx 600 endeksi hafif geriledi.

Benzin fiyatları sınırlı geriledi

AAA Motor Kulübü verilerine göre ABD'de benzin fiyatları çarşamba günü galon başına ortalama 1 sent düşerek 4,09 dolara geriledi. Buna rağmen savaşın başlamasından bu yana sürücüler için yakıt maliyeti yaklaşık yüzde 37 arttı. Benzin fiyatları genellikle ham petrol fiyatlarındaki yükseliş veya düşüşleri birkaç gün gecikmeli takip ediyor.

Motorin fiyatlarının ortalaması ise 1 sent artarak galon başına 5,33 dolara yükseldi. Bu da savaşın başlangıcından bu yana yüzde 42'lik artış anlamına geliyor.

Analistler ne diyor?

Yeniden tırmanan çatışmalar yatırımcılar üzerinde baskı oluşturuyor. Deutsche Bank analistleri yayımladıkları araştırma notunda, yatırımcıların "oynak petrol fiyatları ile çip hisselerindeki devam eden satış dalgası arasında yeniden sıkışıp kaldığını" belirtti.

Analistler, Fed'in faiz artırması beklenmese de Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanmasının "enflasyon görünümünü daha karmaşık hale getirdiğini" ifade etti.