Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan petrol tankerinde yangın

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan iki petrol tankerinden birinde yangın çıktığını ve tankerlerin geri döndüğünü açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, iki petrol tankerinin dün gece (29 Temmuz 2026) Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotaya sapmaya çalıştığını aktararak, tankerlerden birinde yangın çıktığını, ardından iki tankerin de geri döndüğünü bildirdi.

Devrim Muhafızları, yangının nedenine ilişkin bilgi vermezken, "Saldırgana yardım ve yataklık eden ülkeler, davranışlarını düzeltmezlerse sert bir tepkiyle karşı karşıya kalacaklardır." dedi.