Tek başına 25 bin ağaç dikerek, kurak araziyi oksijen sahası yaptı

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Mardin'de 78 yaşındaki Şehmus Erginoğlu, 31 yıl önce çöp yığınlarıyla dolu kurak bir arazide başlattığı ağaçlandırma çalışmasıyla bölgeyi ormanlık alana dönüştürdü.

Artuklu ilçesinde yaşayan Erginoğlu, 1995 yılında bıraktığı şoförlük ve hamallığın ardından ağaç dikmeye karar verdiğini söyledi.

İlkokuldan sonra 20 yıl hamallık yaptığını anlatan Erginoğlu, "Burada eskiden hiç ağaç yoktu. Hep hayvanlar vardı. Burası zaten hazine arazisi. Ben burayı diktim. Çok yerlerde de diktim. Daha da dikmeye başlayacağım inşallah. Ölünceye kadar. Hazreti Muhammed 'Kıyamet kopsa da elinizde ağaç varsa dikiniz.' buyuruyor. Ağaç dikmek çok iyidir. Hem yağmuru çeker, serinlik verir, temiz hava verir, oksijen verir bize. Benden hariç kimse Mardin'de böyle ağaç dikmiyor. Tek ben dikiyorum. Yani herkes bir ağaç dikseydi, bütün Mardin'in etrafı orman olurdu" dedi.

Bölgenin 31 yıl önce ağaçsız ve hayvanlarla dolu olduğunu ifade eden Erginoğlu, şimdiye kadar yaklaşık 25 bin ağaç diktiğini kaydetti.

Erginoğlu, her gece saat 01.00'de evden çıkıp araziye geldiğini, boşa akan çeşme suyunu 20 tonluk depoya doldurarak 6-7 saat sulama yaptığını anlattı.

Bölgede yaşlaşık 4 bin ağaç diktiğini belirten Erginoğlu, "Ben geceleri saat 01.00'da evden kalkıp geliyorum. Sulamasını yapıyorum. 6-7 saatte sulamayı bitiriyorum." şeklinde konuştu.

Artuklu Kızılay Şubesi tarafından 2024 yılında Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödüllerine aday gösterilen Erginoğlu, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen programda Kızılay Özel Ödülüne layık görülmüştü.