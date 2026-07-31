Neçirvan Barzani: Enfal mağdurlarını tazmin etmek Irak Hükümetinin görevidir

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Barzani Enfal Soykırımı’nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, geçmişin acılarının gelecekte bir arada yaşama ve barış kültürünün pekişmesine vesile olması gerektiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, bugün (31 Temmuz 2026) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, 8 bin Barzani gencinin ve sivil erkeğinin soykırıma uğratıldığı Enfal suçunun üzerinden 43 yıl geçti. Bu acı yıl dönümünde şehitlerin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, onları minnetle anıyoruz."

Kürdistan Bölgesi Başkanı, bu vahşi suçun ardından Barzani kadınlarının ve annelerinin omuzlarına büyük bir yük bindiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Onlar, en zorlu koşullar altında gösterdikleri sarsılmaz irade ve yetiştirdikleri evlatlarla, düşmanın halkımızı yok etme amacına ulaşmasına izin vermemiş; aksine Kürdistan’ın geleceği için vatansever bir nesil yetiştirmişlerdir. Bu fedakar ve saygıdeğer annelerin her birinin ellerinden öpüyorum."

Barzani Enfal’inin ve tüm Enfal saldırılarının vatanın derin yaraları olduğunu belirten Neçirvan Barzani, bu trajedilerin aynı zamanda halkın meşru haklarını savunma iradesini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Neçirvan Barzani, "Irak Hükümetinin, Enfal mağdurlarının yakınlarını ve eski rejimin tüm kurbanlarını tazmin etme konusundaki ahlaki ve hukuki görevini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

Geçmişin acı tecrübelerinden ders çıkarılması gerektiğini belirten Neçirvan Barzani, mesajını şöyle sürdürdü:

"Geçmişin acıları; gelecekte karşılıklı kabul, uyum, saygı ve kalıcı barış kültürünün temeli olmalıdır. Bu değerler, Irak’ın tüm bileşenlerini bir araya getirmeli ve herkesin onurlu bir şekilde bir arada yaşamasına zemin hazırlamalıdır."

Kürdistan Bölgesi Başkanı mesajının sonunda Erbil halkına teşekkür ederek, "O zor günlerde Barzani ailelerine kucak açan, onlara yardım eden ve sığınak olan Erbil halkına, çevresine ve tüm fedakar insanlara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.