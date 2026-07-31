Başkan Barzani’den Enfal mesajı

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1988’de gerçekleşen ve 8 aşamaya bölünen Enfal Katliamı, Baas rejiminin Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan Kürt halkını yok etmeye yönelik geniş çaplı bir girişimiydi.

Katliamın yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımlayan Başkan Mesud Barzani, ‘’Kürt halkına karşı işlenen bu katliamdan dolayı Enfal şehitlerinin ailelerine Irak Hükümeti tarafından tazminat ödenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.’’ dedi.

Başkan Barzani, bugün (31 Temmuz 2026) yaptığı açıklamada, yaşanan bu katliamın yaralarının hala açık olduğunu ve asla kapanmayacağını söyledi.

Başkan Barzani, “Enfal Katliamı, eski Irak rejiminin Kürt halkına karşı işlediği, kimliklerini silmeyi ve özgürlük iradelerini kırmayı amaçlayan inanlık dışı organize suçlardı.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani, Enfal Katliamı’nda eski Irak rejimi tarafından sadece Barzani ve Kürt oldukları için 8 bin Barzani erkeğinin genç, yaşlı demeden tutuklandığını ve vahşice katledildiğini söyledi.

Başkan Barzani, mesajının sonunda şu sözlere yer verdi:

"Enfal felaketinin 43. yıl dönümünde, Enfal şehitlerinin ve tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarına binlerce selam gönderiyor, Enfal mağdurlarının onurlu ailelerinin ve yakınlarının acı ve kederini paylaşıyoruz. Yıllarca kaybettiklerinin acısını çeken ancak hiçbir koşulda başlarını eğmeyen ve binlerce onurlu evlat yetiştiren bu ailelere minnet ve şükranlarımı iletiyorum.’’